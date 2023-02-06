Метрополитен Екатеринбурга планирует отказаться от кассиров на пяти станциях

Кассиров не планируют сокращать на наиболее загруженных станциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метрополитен Екатеринбурга планирует отказаться от кассиров на станциях «Уралмаш», «Машиностроителей», «Уральская», «Динамо» и «Геологическая». Мэр Алексей Орлов объяснил такой шаг тем, что жетонами в подземке пользуются менее 20% пассажиров.

- Кассиров не планируют сокращать на наиболее загруженных станциях: «Ботаническая», «Чкаловская», «Проспект Космонавтов». Также кассы продолжат работать на центральной станции метро — «Площадь 1905 года», - заявил Алексей Орлов изданию «Вечерний Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге к 2045 году могут построить вторую и третью ветки метро, а также продлить уже существующую. Городские власти не стали отказываться от плана развития подземки. Такую идею озвучил заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов на форуме «Города России - 2030: вызовы и действия 2.0».