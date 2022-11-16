Городские власти не стали отказывать от плана развития подземки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2045 году могут построить вторую и третью ветки метро, а также продлить уже существующую. Городские власти не стали отказывать от плана развития подземки. Такую идею озвучил заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов на форуме «Города России 2030: вызовы и действия 2.0».

- Планируется дальнейшее возведение 2-й и 3-й линий метрополитена и продление первой. Также планируется развивать трамвайную сеть, как высокоэффективный вид общественного транспорта, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов рассказал о том, как в городе будет создаваться наземное метро. Так, по словам главы города, одной из проблем стало то, что часть путей пройдет через лес.