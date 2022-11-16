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НовостиОбщество16 ноября 2022 15:22

В Екатеринбурге к 2045 году могут построить вторую и третью ветки метро

Городские власти не стали отказывать от плана развития подземки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Городские власти не стали отказывать от плана развития подземки

Городские власти не стали отказывать от плана развития подземки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2045 году могут построить вторую и третью ветки метро, а также продлить уже существующую. Городские власти не стали отказывать от плана развития подземки. Такую идею озвучил заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов на форуме «Города России 2030: вызовы и действия 2.0».

- Планируется дальнейшее возведение 2-й и 3-й линий метрополитена и продление первой. Также планируется развивать трамвайную сеть, как высокоэффективный вид общественного транспорта, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов рассказал о том, как в городе будет создаваться наземное метро. Так, по словам главы города, одной из проблем стало то, что часть путей пройдет через лес.