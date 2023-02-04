Казаки-добровольцы вернулись в Екатеринбург из зоны СВО

Вместе с казаками Среднего Урала и Курганской области вернувшихся с СВО встретил войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов Фото: пресс-службу Оренбургского войскового казачьего общества

Казаки-добровольцы отряда «Ермак» вернулись в Екатеринбург из зоны СВО. Автобус с ними встречали около Храма-на-Крови колокольным звоном. Об этом рассказали в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества.

- Далеко не все принимают такое решение, которое приняли вы. Вы выполнили свой долг до конца. И вам слова благодарности от меня и от всех казаков. Вы подтвердили, что на казака-оренбуржца всегда может опереться не только друг, товарищ и брат, но также и страна, и государство, - сказал казакам войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов.

В Храме-на-Крови состоялся благодарственный молебен. Отметим, что уехали в зону СВО казаки в ноябре.

Напомним, в октябре отправились добровольцами в зону проведения спецоперации казаки из Сухого Лога. Они также собирались нести службу в казачьем подразделения «Ермак».

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