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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:43

В Ревде завершили поиски 17-летнего парня

О его местонахождении ничего не было известно с 31 января
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Подростка разыскивали сотрудники полиции и волонтеры

Подростка разыскивали сотрудники полиции и волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде завершили поиски 17-летнего парня, пропавшего 31 января. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Поисковый отряд ЛизаАлерт Свердловской области».

Напомним, в Екатеринбурге почти две недели ищут 26-летнего Михаила Логинова. 21 января он перестал выходить на связь со своим братом, который живет в городе Лесной, хотя до этого они созванивались довольно часто. В Екатеринбурге Михаил снимал квартиру.

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