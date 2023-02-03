Подростка разыскивали сотрудники полиции и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде завершили поиски 17-летнего парня, пропавшего 31 января. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Поисковый отряд ЛизаАлерт Свердловской области».

Напомним, в Екатеринбурге почти две недели ищут 26-летнего Михаила Логинова. 21 января он перестал выходить на связь со своим братом, который живет в городе Лесной, хотя до этого они созванивались довольно часто. В Екатеринбурге Михаил снимал квартиру.

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