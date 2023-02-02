Раскрыты детали исчезновения 26-летнего парня-альбиноса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге парень снимал квартиру. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге почти две недели ищут 26-летнего Михаила Логинова. 21 января он перестал выходить на связь со своим братом, который живет в городе Леской, хотя до этого они созванивались довольно часто. В Екатеринбурге Михаил снимал квартиру.

- 25 января он должен был внести плату за съемное жилье, но на связь с арендодателем не вышел. На следующий день хозяин квартиры приехал, но Михаила дома не было. При этом практически все его вещи были на месте. В квартире не было никакой записки, ничего еще, что могло бы указать на его возможное местонахождение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: «ЛизаАлерт»

У Михаила приметная внешность. Молодой человек - альбинос. У него ярко-голубые глаза и светлые волосы, а также в последнее время была борода. Его рост - 170 см.

- Наш инфорг сейчас устанавливает круг знакомых, обзванивает их, проверяет варианты, как он мог уехать из города. Проблема в том, что к нам заявка поступила не сразу, а спустя десять дней, свидетельства в такой ситуации найти сложно, - дополнили в поисковом отряде. - Друзья говорят, что в январе он ходил в такой одежде: бежевая куртка, шапка с помпоном, летние кроссовки, толстовка.

Если вы видели Михаила Логинова, сообщите любую информацию по телефону горячей линии» ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».