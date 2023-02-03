Майора проверяют сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге майора ГИБДД заподозрили в махинациях с топливом и сокрытии ДТП, сообщает E1.RU. По их данным сейчас проводится служебная проверка.

- Его заметили в Нижнем Тагиле, куда он ездил не по делам службы, а по своим личным. Но на местной АЗС он почему-то расплачивался топливной картой автохозяйства, - рассказал изданию источник.

Что касается ДТП, то, по словам источника E1.RU, сотрудник ГИБДД, о котором идет речь, столкнулся с другим автомобилем около ТЦ «Гринвич», и якобы скрыл этот факт - ДТП нигде не зарегистрировано.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, достоверность этой информации будет установлена после проверки.

- Соответствуют ли действительности выше опубликованные данные или это информационная утка, распространяемая «доброжелателями» с целью любым путем очернить деятельность свердловской Госавтоинспекции, будет установлено в ходе проверочных мероприятий сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД области, - рассказал полковник Горелых.

Напомним, в Нижнем Тагиле 2 февраля Дзержинский суд отправил в СИЗО 27-летнего лейтенанта Максима Онучина и 22-летнего сержанта Павла Горшкова, в машине у которых умер мужчина. Сотрудникам патрульно-постовой службы предъявлены обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий».

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