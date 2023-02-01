Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 16:23

На Свердловской киностудии снимут второй полнометражный фильм

Режиссером картины «Длительные свидания» выступит Георгий Лялин
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В главной роли появится известный актер Олег Гаркуша

В главной роли появится известный актер Олег Гаркуша

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Свердловской киностудии снимут второй полнометражный фильм под названием «Длительные свидания». Режиссером картины выступит Георгий Лялин, а в главной роли появится известный актер Олег Гаркуша.

- Новая лента повествует о жизни монаха, который в неожиданных обстоятельствах переосмысливает грехи своей мирской жизни, - рассказывают в Свердловской киностудии.

Также в фильме появятся Василиса Перелыгина, Николай Козак, Никита Тарасов и Константин Балакирев.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершились съемки фильма «Сломя голову», в котором одну из ролей сыграл фронтмен группы «Звери». Также на площадке работали Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко и другие.