Планируется, что премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре KION уже в этом году. Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Сломя голову», в котором одну из ролей сыграл фронтмен группы «Звери». Также на площадке работали Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко и другие.

- Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды: Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой, - рассказали в пресс-службе киностудии.

Планируется, что премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре KION уже в этом году.

По словам режиссера фильма, для большей достоверности авторы задействовали в массовых сценах настоящих представителей профессий, в кадре появились продавцы и водители, завсегдатаи баров, фотографы, журналисты.