В Екатеринбурге спасли африканского ежа с обмороженными лапками, которого выбросили в подъезд

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Специалисты Центра реабилитации животных спасли африканского ежа, которого нашли жители одного из домов на ЖБИ. Они принесли его в Центр в прошлые выходные. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Центре реабилитации животных УрГАУ. Из-за распухших лап ежик с трудом передвигался.

- Ежик чувствует себя удовлетворительно. Одна лапка, предполагаем, что была чем-то перетянута. Остальные три - скорее всего обморожены. Про их спасение пока рано говорить. Все теперь зависит от того, насколько повреждены ткани, - говорят в Центре реабилитации животных.

Теперь африканскому ежику ветеринары дают обезболивающие, проводят обработки лап. Пока ветеринары не готовы дать какие-либо прогнозы. Однако, они уверяют, что будут делать все, чтобы сохранить ежику лапки.

Ранее, волонтеры спасли ежика, которому живодеры ниткой едва не оторвали лапку. Конечность пришлось подшить, чтобы она восстанавливалась.