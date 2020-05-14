«Нашли еле живым у подъезда»: уральские волонтеры спасают ежика, которому живодеры леской чуть не оторвали лапку

В Первоуральске, что в Свердловской области, волонтеры борются за жизнь маленького ежика, которого еле живым обнаружили 10 мая около подъезда одного из домов. Животному кто-то туго намотал на лапку леску, из-за чего она сильно распухла. Так что еж не мог двигаться и есть.

Фото: Первоуральское общество защиты животных

- На лапке у него была туго намотана леска или толстая нитка. Ее убрали, лапку подшили. Мы очень надеемся, что бедный ежик восстановится, - рассказали волонтеры из Первоуральского общества защиты животных. – Возможно, это дети намотали, когда играли, чтобы он не убежал. Возможно, издевались подростки. Бедный ежик чуть не лишился лапки, а, может быть, и жизни, от такой дикой боли и от воспаления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779015" frameborder="0"></iframe> Волонтеры спасают ежика, которому леской чуть не оторвало лапку.Видео: Первоуральское общество защиты животных

Волонтеры, получив животное от неравнодушных очевидцев, сразу же обработали лапу, сняли повязку и прокапали курс обезболивающих препаратов и витаминов. Сейчас ежик находится на лечении, у него появился аппетит, он снова начал потихоньку ходить. Врачи надеются, что он идет на поправку.