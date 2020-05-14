2020-05-14T11:00:02+03:00
Общество

«Нашли еле живым у подъезда»: уральские волонтеры спасают ежика, которому живодеры леской чуть не оторвали лапку

Животное из-за распухшей лапы совсем не могло ходить и есть
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Первоуральское общество защиты животныхФото: Первоуральское общество защиты животных
Изменить размер текста:

В Первоуральске, что в Свердловской области, волонтеры борются за жизнь маленького ежика, которого еле живым обнаружили 10 мая около подъезда одного из домов. Животному кто-то туго намотал на лапку леску, из-за чего она сильно распухла. Так что еж не мог двигаться и есть.

Фото: Первоуральское общество защиты животных

Фото: Первоуральское общество защиты животных

- На лапке у него была туго намотана леска или толстая нитка. Ее убрали, лапку подшили. Мы очень надеемся, что бедный ежик восстановится, - рассказали волонтеры из Первоуральского общества защиты животных. – Возможно, это дети намотали, когда играли, чтобы он не убежал. Возможно, издевались подростки. Бедный ежик чуть не лишился лапки, а, может быть, и жизни, от такой дикой боли и от воспаления.

Волонтеры спасают ежика, которому леской чуть не оторвало лапку.Видео: Первоуральское общество защиты животных

Волонтеры, получив животное от неравнодушных очевидцев, сразу же обработали лапу, сняли повязку и прокапали курс обезболивающих препаратов и витаминов. Сейчас ежик находится на лечении, у него появился аппетит, он снова начал потихоньку ходить. Врачи надеются, что он идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 40 человек
В Екатеринбурге иномарка, выезжая со двора, сбила подростка
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
На Старой Сортировке в Екатеринбурге на полтора месяца закрывают улицу
«Будем биться за каждого»: трогательное обращение водителя скорой, согласившегося работать с коронавирусом
До 140 литров в минуту: в Первоуральской больнице появилась мобильная кислородная станция
С начала года по вине автобусов на дорогах Урала произошло 30 ДТП
Во время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварий
Вполовину дешевле: «Уральские авиалинии» запустили скидки для медиков, сражающихся с COVID-19
В Екатеринбурге заменят больше 75 километров тепловых сетей
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
На Урале инвалиду-колясочнику выдали квартиру на втором этаже в доме без пандусов
Чтобы не стоять часами в очереди: в 14 отделениях почты в Екатеринбурге запустили онлайн-запись