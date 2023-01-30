В школу Нижнего Тагила, где подростки избили сверстницу, вновь пришли сотрудники ПДН

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле в школу № 33 вновь нагрянули полицейские, в этот раз для учеников 7-9-х классов провела лекцию начальник отдела по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева.

Ранее в этой школе разразился скандал после публикации видео, на котором подростки жестоко избили сверстницу. Участники расправы стали передавать ролик между собой. Так о «пытках» узнали и другие.

- Начальник подразделения ПДН пояснила, что школьница поставлена на профилактический учет в полиции. Подполковник напомнила учащимся, что до достижения ими совершеннолетия ответственность за них несут их родители, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В течение беседы многие школьники высказались и поделились своими мыслями по поводу ситуации, которая всполошила интернет и получила общественный резонанс.

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