В школу Нижнего Тагила, где подростки избили сверстницу, вновь пришли сотрудники ПДН

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле в школу № 33 вновь нагрянули полицейские, в этот раз для учеников 7-9-х классов провела лекцию начальник отдела по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева.
Ранее в этой школе разразился скандал после публикации видео, на котором подростки жестоко избили сверстницу. Участники расправы стали передавать ролик между собой. Так о «пытках» узнали и другие.
- Начальник подразделения ПДН пояснила, что школьница поставлена на профилактический учет в полиции. Подполковник напомнила учащимся, что до достижения ими совершеннолетия ответственность за них несут их родители, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».
В течение беседы многие школьники высказались и поделились своими мыслями по поводу ситуации, которая всполошила интернет и получила общественный резонанс.
Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».