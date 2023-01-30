Мужчину передали для разбирательства в полицию. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге возле лыжной базы задержали мужчину с ножом в руках. Подозрительного прохожего заметили в районе жилого дома № 35 по улице Прониной.

Очевидцы рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, после чего его задержали.

- Сотрудники ведомства действительно выезжали по заявке, поступившей из органов внутренних дел. Прибывшие на место сотрудники в районе лесополосы обнаружили сидящего мужчину, у которого при себе имелся перочинный туристический нож, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Мужчину передали для разбирательства в полицию. Ранее стало известно, что под Артемовским автоинспекторы помогли пассажирам сломавшегося микроавтобуса. Экскурсионный транспорт с 18 пассажирами в салоне следовал по маршруту «Туринск – Сысерть».

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