В какой-то момент у машины появились проблемы с мотором. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Под Артемовским автоинспекторы помогли пассажирам сломавшегося микроавтобуса. Экскурсионный транспорт с 18 пассажирами в салоне следовал по маршруту «Туринск – Сысерть», в какой-то момент у машины появились проблемы с мотором.

В это время в том районе дежурил экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Алексея Ивачева и лейтенанта Андрея Голубкова. Они-то и заметили стоящий у обочины микроавтобус с включенной аварийной сигнализацией

- Попытки водителя вышедшей из строя машины самостоятельно устранить поломку не увенчались успехом. К моменту прибытия полицейских пассажиры мерзли уже полчаса и ситуация осложнялась сильным ветром, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Полицейские посадили женщину с ребенком в салон служебного авто и рассказали об инцидента коллегам.

- Старший лейтенант Игорь Дудин незамедлительно организовал выезд к месту ЧП из Артемовского резервного автобуса местного коммерческого предприятия. В результате чего продрогшие люди были доставлены в ближайшее кафе, чтобы согреться и дождаться транспорт, - добавил полковник Горелых.