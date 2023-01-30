Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление города «Еловая ветвь – 2023». Так, фонд святой Екатерины стал лучшим в номинации «Новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектурой».

Награду вручили за оформление сквера около часовни покровительницы Екатеринбурга: в канун нового года в центре установили пятиметровый мультимедийный шар, состоящий из 50 тысяч светодиодов.

- Я получил очень много положительных отзывов от моих коллег со всей России, и, по мнению большинства, Екатеринбург был украшен как никогда. Наверное, это абсолютно правильно, потому что мы с вами встречали юбилейный год, - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также благодарственным письмом был награжден коллектив компании «Сима-ленд» за украшение улицы Вайнера. Кстати, в этом году на участие в конкурсе было подано 335 заявок в 30 номинациях.