Центр Екатеринбурга украсили пятиметровым шаром из 50 тысяч светодиодов

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В центре уральской столицы в канун нового года установили пятиметровый мультимедийный шар, состоящий из 50 тысяч светодиодов. Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и надпись «Екатеринбургу 300 лет».

- Впервые в истории города деревья рядом с шаром украсили гирляндами, которые создают ощущение тепла, окутывая все вокруг мягким желтым светом, - рассказывают в фонде святой Екатерины.

По словам директора фонда Александра Андреева, рождественское оформление города стало уже доброй и любимой традицией.

- Улица Вайнера тоже преобразилась — там появились огромный полярный медведь, алые паруса, музыкальный новогодний шар и многое другое. Это подарок городу от сотрудников компании «Сима-ленд», которые вложили свои средства в реализацию идеи новогоднего украшения, - добавили в фонде.