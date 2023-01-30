В Екатеринбурге на общественные обсуждения выставили проект 30-этажного отеля компании Дацюка

Будущий апарт-отель будет расположен в границах улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на общественные обсуждения выставили проект 30-этажного гостиничного комплекса, который принадлежит известному хоккеисту Павлу Дацюку. До 24 февраля желающие смогут оставить свои замечания и предложения.

Апарт-отель будет расположен в границах улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера.

Ранее мэрия Екатеринбурга разрешила компании «Радиус Девелопмент», половина которой принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, построить гостиничный комплекс на набережной Исети. Об этом рассказывал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

- Среди членов комиссии были те, кто выступал за сохранение зеленой зоны, однако, учитывая репутацию компании, ее прежние проекты и обещание благоустроить набережную, вопрос прошел, - заявил он.