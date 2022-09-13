Компании Павла Дацюка разрешили построить гостиницу на набережной Исети

При этом компания также получила право провести работы на участке Исети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга разрешила компании «Радиус Девелопмент», половина которой принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, построить гостиничный комплекс на набережной Исети. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на депутата Гордумы Дмитрия Сергина.

- Среди членов комиссии были те, кто выступал за сохранение зеленой зоны, однако, учитывая репутацию компании, ее прежние проекты и обещание благоустроить набережную, вопрос прошел, - заявил он.

При этом компания также получила право провести работы на участке Исети.

Речь идет о строительстве гостиницы в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов. Участок под проект вместе с недостроенным зданием кафе «Радиус Девелопмент» выкупила в марте 2021 года, за 22,3 миллиона рублей. Компания уже получила разрешение на строительство гостиницы на этом участке от свердловских археологов.