Компания Дацюка построит в Екатеринбурге еще одну гостиницу

Участок под гостиницу вместе с недостроенным зданием кафе на набережной Исети «Радиус Девелопмент» выкупила в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов построят гостиницу. Строительством займется ООО «Радиус Девелопмент» - компания хоккеиста Павла Дацюка. Разрешение на возведение гостиницы на этом участке выдали свердловские археологи после экспертизы. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

- Эксперт считает: возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ, на земельном участке, выбранном для строительства административно-гостиничного комплекса по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от ориентира дом № 73 в Октябрьском районе, сопредельных с ним участках, обследованных в составе археологических работ, - указано в документе.

Участок под гостиницу вместе с недостроенным зданием кафе на набережной Исети «Радиус Девелопмент» выкупила в марте прошлого года, по данным Фонда имущества Свердловской области, за 22,37 миллионов рублей.

Напомним, в ноябре на улице Малышева снесли двухэтажный старинный дом, на месте которого в перспективе должна появиться 30-этажная гостиница. Здание возведут за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус». Известно, что этот проект инвестирует хоккеист Павел Дацюк.