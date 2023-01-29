Владелец «Баден-Бадена» выкупил здание бывшего клуба Gold

Клуб закрылся в 2011 году. Фото: "Яндекс.Карты"

Здание бывшего знаменитого клуба Gold возле Парка Маяковского в Екатеринбурге Gold переходит к новому владельцу. Застройщик Acons Group, которому оно принадлежало, отказался от всех планов на помещение, и передал его сети Baden Family, передает издание 66.RU.

- Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь, - сообщил руководитель компании Иван Кузнецов.

Владелец сети Baden Family Евгений Кононов решил, что на месте закрывшегося клуба появится семейный ресторан. Он рассчитывает, что заведение станет рестораном с мировым именем.

Это уже не первый ресторан, который планирует запустить владелец сети термальных комплексов. До этого такие же планы у него появились и на Сысерть. Место Евгений Кононов решил выбрать возле креативного кластера «Лето на заводе».