Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 13:08

Владелец «Баден-Бадена» выкупил здание бывшего клуба Gold

В планах у Baden Family открыть в нем ресторан
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Клуб закрылся в 2011 году. Фото: "Яндекс.Карты"

Клуб закрылся в 2011 году. Фото: "Яндекс.Карты"

Здание бывшего знаменитого клуба Gold возле Парка Маяковского в Екатеринбурге Gold переходит к новому владельцу. Застройщик Acons Group, которому оно принадлежало, отказался от всех планов на помещение, и передал его сети Baden Family, передает издание 66.RU.

- Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь, - сообщил руководитель компании Иван Кузнецов.

Владелец сети Baden Family Евгений Кононов решил, что на месте закрывшегося клуба появится семейный ресторан. Он рассчитывает, что заведение станет рестораном с мировым именем.

Это уже не первый ресторан, который планирует запустить владелец сети термальных комплексов. До этого такие же планы у него появились и на Сысерть. Место Евгений Кононов решил выбрать возле креативного кластера «Лето на заводе».