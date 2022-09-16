Baden Family откроет ресторан в Сысерти

Ресторан должен появиться недалеко от кластера "Лето на заводе" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская сеть Baden Family планирует открыть собственный ресторан в Сысерти. Предполагается, что заведение компании расположится в одном из исторических зданий города, недалеко от кластера «Лето на заводе».

- Мы планируем построить в Сысерти собственный ресторан, но на данный момент это все, что известно о проекте, - подтвердили «КП Екатеринбург» в пресс-службе Baden Family.

До этого было известно, что у владельца сети есть планы на постройку термального комплекса в Сысерти на горе Бессонова, но местные жители оказались против. Также Евгений Кононов ранее заявлял от том, что его целью является постройка семи термов на Урале в общей сумме.

Сейчас в планах у компании строительство отеля на берегу озера Таватуй. К стройке планируют приступить этой осенью. На крыше отеля появится бассейн с видом на озеро.

Через год планируется завершить первую очередь с бассейнами, а в середине 2024 года закончить все работы. Апартаменты будут продавать и сдавать в аренду как гостиничные номера. При этом комнаты могут принадлежать либо управляющей компании отеля, либо инвестору, который будет сдавать их через эту УК.

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