В Екатеринбурге построят термальный комплекс с гостиницей

Комплекс появится на окраине Екатеринбурга. Фото: проектная документация

В Екатеринбурге возведут новый водно-оздоровительный комплекс с гостиницей. Проект уже презентовало архитектурное бюро «Старт!». Стройку планируют начать на территории микрорайона Каменский-2 планировочного района «Горнощитский луч». Участок расположен на выезде из поселка Горный Щит в сторону ЖК «Совушки».

В водно-оздоровительном комплексе будет двухэтажная термальная зона с бассейнами и пляжем под открытым небом. Парковую зону хотят оборудовать беседками и мангалами, также в самом комплексе будут предусмотрены солярий, детские аттракционы и волновой бассейн с комплексом бань и саун.

- Предусматривается обслуживание всех категорий посетителей, включая детей и МГН. В здании организованы следующие основные функциональные зоны: зал термальных бассейнов с детской зоной и аттракционом «Искусственная волна», три блока бань с зонами отдыха, кафе с двумя залами на 200 мест и на 50 мест с кухней, блок раздевалок, блок СПА-центра, лаунж-зоны и помещения группового обслуживания повышенной комфортности. В составе комплекса предусмотрена гостиница на 42 номера с конференц-зоной. Предусмотрено устройство наружной террасы для отдыха, на ней расположен солярий, термальный бассейн, детский бассейн с игровой зоной, баня, терраса отдыха для бань, - указывается в проектной документации.

Горожане могут высказать свое мнение по проекту до 16 сентября 2022 года. Фото: проектная документация

Как указывают в архитектурном бюро, конференц-зона позволит проводить свадьбы, банкеты и любые другие торжества. Расчетная численность единовременно пребывающих в комплексе посетителей - 600 человек в термальном комплексе и 150 человек в конференц-зоне. Расчетная пропускная способность термального комплекса в сутки - 1 500 человек.

Под застройку отдадут 4, 45 га земель, где сейчас находится лес. Авторы проекта заявляют, что собираются максимально сохранить зеленую зону, а вырубка взрослых деревьев будет санитарной, поэтому для оценки состояния деревьев в «Старте» привлекают специалистов.

- Снос взрослых деревьев для целей строительства составляет менее 10% от общего их числа, при этом предусматривается дополнительная посадка декоративных хвойных и лиственных пород, что в итоге увеличит объем растительности на участке, - уточняется в документе.

Сейчас на официальном сайте администрации Екатеринбурга стартовало общественное обсуждение. Местные жители смогут внести свои замечания или пожелания на портал до 16 сентября.

Это не первый термальный комплекс, который хотят возвести в Екатеринбурге в последнее время. До этого уральская компания Baden Family решила построить отель на территории базы «Зеленый мыс» под Новоуральском рядом с озером Таватуй. Размер инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей. На крыше здания появится бассейн с видом на озеро.

Владелец проекта ранее хотел застроить берег Шарташа. Фото: проектная документация

При этом, владелец компании долгое время пытается добиться разрешения застройки на берегу озера Шарташ. Местные жители, активисты и экологи неоднократно выступали против строительство нового термального комплекса, так как он может нанести вред природной зоне озера. В феврале этого года государственная экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение на проект по изъятию земельного участка.

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