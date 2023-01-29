В нескольких районах Екатеринбурга пропала холодная и горячая вода

О проблемах сообщают на ВИЗе и в Академическом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария. В районах ВИЗ и Академический местные жители сообщили об отключении воды.

- У нас примерно на полтора часа отключили холодную воду. Горячая вода и отопление не пропадали, - сообщил «КП-Екатеринбург» читатель, живущий на ВИЗе.

В «Водоканале» сообщили, что над устранением аварии уже работают.

- На улицу Металлургов выехали бригады для диагностики предполагаемого места аварии, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканала».

Недавно масштабная коммунальная авария случилась в районе Пионерский. Тогда кипяток залил всю улицу Советскую, а в яму провалился целый автомобиль.

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