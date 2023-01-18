В Пионерском районе Екатеринбурга произошла масштабная коммунальная авария

Потоп случился на улице Советская Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла масштабная коммунальная авария на улице Советская. Жители района Пионерский рискуют остаться без отопления и водоснабжения, однако, как говорят в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, ремонт пройдет без отключения воды и отопления.

- Энергетики ЕТК оперативно устраняют повреждение теплотрассы в Пионерском поселке. 18 января служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода 700 мм на улице Советская. Поврежденный участок оперативно локализован. Место выхода воды на поверхность огорожено, - прокомментировали ЧП «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕТК.

Автомобиль провалился в яму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате потопа под асфальт провалился целый автомобиль, сообщает с места ЧП корреспондент «КП-Екатеринбург». Ремонтные бригады сейчас устраняют дефект трубопровода и расчищают дороги от наледи. Ремонт планируют закончить до 20:00 часов.