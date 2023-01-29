Свердловчанам объяснили, нужно ли перепрограммировать счетчики электроэнергии

Свердловчанам нужно самим выбрать тариф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанам объяснили, нужно ли перепрограммировать счетчики для того, чтобы вновь вернуться на двухставочный тариф по электроэнергии. Как сообщает «Екатеринбургэнергосбыт», сделать это все же придется.

Сообщение поставщика электроэнергии появилось на официальном сайте. В нем сказано, что из-за того, что Федеральная антимонопольная служба отменила скидку на электричество в выходные и праздники, то всех жителей области перевели на одноставочный тариф.

Ранее оплата за электричество в выходные дни насчитывалась по ночному тарифу, то есть дешевле, чем в дневное время в будние. Причина отмены «ночного» тарифа в праздники - на территории РФ не предусмотрено применение тарифов, установленных для ночной зоны, к выходным и праздничным дням круглосуточно, говорят в компании.

Поэтому уже с 1 января счета за электроэнергию формируются по одноставочному тарифу. В «Екатеринбургэнергосбыте» отмечают, что собственники сами вправе выбрать тариф. Переход на режим дневного и ночного времени будет выгоден тем, кто потребляет ночью более 27,5% от всего объема потребляемого электричества.

- В случае выбора потребителем для расчетов двухзонного тарифа необходимо уведомить об этом организацию, осуществляющую начисление платы за электроэнергию, гарантирующего поставщика или управляющую организацию, любым удобным способом, - уточняют в «Екатеринбургэнергосбыте».

Ранее жителям Свердловской области наоборот рекомендовали не перепрограммировать счетчики. Помочь уральцам разобраться во всех нововведениях решили исполнительный директор общественного движения «Открытое ЖКХ» Андрей Щербинин и депутат Александр Колесников.

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