В массовой аварии на свердловской трассе погибли два человека

Движение по трассе было закрыто. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Под Нижним Тагилом ночью на 29 января случилось страшное ДТП. В аварии погибли два человека, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. До четырех часов утра движение по трассе Екатеринбург – Серов на 149 километре было закрыто.

- По предварительной информации, водитель Renault Duster, 53-летний мужчина, при совершении обгона допустил столкновение с встречным грузовым автомобилем Mercedes, от удара с которым его отбросило на отбойник. После чего легковой автомобиль развернуло, и он столкнулся с автомобилем Škoda Fabia, грузовиком Hongyan, двигающимися также навстречу, - рассказали в ГИБДД.

В аварии погибли водитель и 49-летняя женщина-пассажир Renault Duster. Еще двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Погибшие проживали в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшие в Škoda Fabi жители города Лысьва Пермского края.

Этой же ночью уже в Екатеринбурге произошло другое серьезное ДТП. На улице Готвальда сбили четырех пешеходов. Виновница аварии ехала по улице Готвальда в сторону Бебеля. Она двигалась в левом ряду и проскочила на красный сигнал светофора.

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