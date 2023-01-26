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НовостиЗвезды26 января 2023 2:33

Монеточка* отменила концерт в Екатеринбурге

До этого он был перенесен на неопределенную дату
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Певица надеется однажды выступить в городах, где ей пришлось отменить концерты

Певица надеется однажды выступить в городах, где ей пришлось отменить концерты

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лиза Монеточка* отменила концерт в Екатеринбурге и других городах Росссии. До этого они были перенесены на неопределенную дату. Об этом она сообщила в своей соцсети.

- Я читала о том, как долго вам приходится ждать деньги из-за этой формальности, и очень надеюсь. Что теперь этот процесс будет для вас проще, - написала певица. - Не теряю надежды на то, что однажды выступлю в этих городах, особенно в своем любимом Екатеринбурге.

Напомним, после громких высказываний Лизы Монеточки* против СВО и признания ее иноагентом московскую квартиру певицы заклеили лентами и плакатами, назвав ее предательницей. После этого певица призналась, что случившееся чуть не стало для нее настоящим ударом.

* признана Минюстом иностранным агентом

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