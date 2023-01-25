В Екатеринбурге запустили сайт к предстоящему 300-летию города

Сервис будет ежедневно пополняться новой информацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запустили работу сайта, который посвящен грядущему 300-летию уральской столицы. На портале собрали всю имеющуюся информацию, относящуюся к предстоящему юбилею: афиша, новости, спецпроекты, история и многое другое.

- Сервис будет ежедневно пополняться новой информацией, а к марту 2023 года все активности виртуальной площадки будут доступны полностью, отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что летом прошлого года у Екатеринбурга появился официальный логотип на грядущее 300-летие города. 20 июня в «Пассаже» конкурсная комиссия объявила победителя. Им стал дуэт авторов, которые попытались уместить в одном логотипе и реку Исеть, и букве «Е» и цифру «3».

Река в новом логотипе бирюзовая, что означает ее чистоту. Также среди цветов можно встретить желтый – символизирующий солнце и праздник, и фиолетовый, отвечающий за загадку и глубину смыслов.

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