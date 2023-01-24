В Свердловской области министр АПК покинул свой пост

Исполнять его обязанности будет первый заместитель министра Сергей Шарапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Артем Бахтерев покинул свой пост по собственному желанию.

По данным издания 66.ru, исполнять его обязанности будет первый заместитель министра Сергей Шарапов. Информацию об этом подтвердили в региональном департаменте информационной политики.

Ранее стало известно, что в Свердловской области назначили министра строительства и развития инфраструктуры. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Этот пост занял Михаил Волков, который работает в региональном правительстве с 2016 года.

- Михаил Волков прошел профессиональный путь от мастера ремонтно-строительного цеха до главы областного Минстроя. За время, что он возглавляет министерство, область закрепилась в десятке регионов - лидеров по объему ввода жилья, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.