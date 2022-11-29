Под руководством Михаила Волкова успешно выполнялись поручения губернатора

В Свердловской области назначили министра строительства и развития инфраструктуры. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Этот пост занял Михаил Волков, который работает в региональном правительстве с 2016 года.

- Михаил Волков прошел профессиональный путь от мастера ремонтно-строительного цеха до главы областного Минстроя. За время, что он возглавляет министерство, область закрепилась в десятке регионов-лидеров по объему ввода жилья, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской.

Также в департаменте отметили, что под руководством Михаила Волкова успешно выполнялись поручения губернатора, в том числе решаются и проблемы обманутых дольщиков

- Значительных результатов удалось достичь и в расселении аварийного жилья, привлекая опережающее финансирование из федерального бюджета, - добавили в министерстве.