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НовостиОбщество23 января 2023 14:57

Женская гвардия Урала открывает «Центр поколения Z»

Первый российский патриотический центр будет открыт в Екатеринбурге
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Новый центр откроется весной 2023 года

Новый центр откроется весной 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основательница Женской гвардии Урала (ЖГУТ) Ольга Сметанина откроет первый в России патриотический «Центр поколения Z». Первое отделение будет открыт Екатеринбурге, а далее, эти структуры появятся во всех городах, где существуют Женские гвардии Урала. Задача нового центра – воспитывать молодое поколение и поднимать дух. Посещать его смогут как дети, так и взрослые.

- Штаб экспертов и инструкторов уже сформирован. С молодежью будут работать отряд спецназа «Гром», а также творческие коллективы. Акцент в обучении сделан на спорте и физической культуре. В центре будут проходить соревнования. Соответствующую программу занятий мы уже составили и она прошла этап согласования, - рассказала «КП-Екатеринбург».

Старт первого потока запланирован на весну. В программе обучения «Центра поколения Z» есть такие дисциплины, как медицинский блок, военные курсы, обучение навыкам выживания, столярное мастерство и прикладное искусство. В клубе будут проводиться занятия на безвозмездной основе.