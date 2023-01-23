Женская гвардия Урала открывает «Центр поколения Z»

Новый центр откроется весной 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основательница Женской гвардии Урала (ЖГУТ) Ольга Сметанина откроет первый в России патриотический «Центр поколения Z». Первое отделение будет открыт Екатеринбурге, а далее, эти структуры появятся во всех городах, где существуют Женские гвардии Урала. Задача нового центра – воспитывать молодое поколение и поднимать дух. Посещать его смогут как дети, так и взрослые.

- Штаб экспертов и инструкторов уже сформирован. С молодежью будут работать отряд спецназа «Гром», а также творческие коллективы. Акцент в обучении сделан на спорте и физической культуре. В центре будут проходить соревнования. Соответствующую программу занятий мы уже составили и она прошла этап согласования, - рассказала «КП-Екатеринбург».

Старт первого потока запланирован на весну. В программе обучения «Центра поколения Z» есть такие дисциплины, как медицинский блок, военные курсы, обучение навыкам выживания, столярное мастерство и прикладное искусство. В клубе будут проводиться занятия на безвозмездной основе.