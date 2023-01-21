Жители Екатеринбурга выбирают визитную карточку города

Усадьба на Вознесенской горке вошла в список для голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожанам предложили выбрать из 11 предложенных вариантов визитную карточку Екатеринбурга. Голосование проводится на сайте городской администрации до 2 февраля 2023 года. Мероприятие проводится к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

В список вариантов для выбора вошли Храм-памятник на Крови, Дом Севастьянова, памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, бизнес-центр «Высоцкий», стела «Европа-Азия», Набережная Городского пруда, Водонапорная башня на Плотинке, Екатеринбургский зоопарк, здание мэрии Екатеринбурга и памятник уральским воинам добровольческого танкового корпуса на Привокзальной площади.

Напомним, что на площади 1905 года на днях разберут Ледовый городок, а главную елку Екатеринбурга сначала распилят на доски, из которых позже сделают сувениры.