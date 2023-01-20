Директора Екатеринбургского цирка перевели в цирк Нижнего Новгорода

Тамара Бортникова на пресс-подходе Екатеринбургского цирка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Екатеринбургского цирка возглавит цирк Нижнего Новгорода. О том, что Тамара Бортникова будет переведена из уральской столицы, сообщили в Росгосцирке.

- На время реконструкции Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова будет являться директором Нижегородского цирка. Но она продолжает исполнять определённые обязанности по работе директором в филиале Екатеринбурга, - заявили "КП-Екатеринбург" в пресс-службе Екатеринбургского цирка.

Тамара Бортникова сможет выполнять работу во время реконструкции цирка Екатеринбурга, возглавляя другой цирк, так как, по словам пресс-службы, работы в Екатеринбурге на это время не так много. Реконструкцию начнут в первом квартале 2023 года.

Глобальная реконструкция цирка завершится к 2025 году. Строители отремонтируют кровлю здания и несущие конструкции. Известно, что основные несущие элементы здания цирка будут сохранены, в том числе узнаваемый купол - визитная карточка Екатеринбурга.