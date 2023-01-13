Реконструкция Екатеринбургского цирка начнется в первом квартале 2023 года

При реконструкции сохранят купол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию Екатеринбургского цирка начнут в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого застройщика», который контролирует реализацию проекта.

- После реконструкции цирка в здании появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Кроме этого, уникальный купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка, - уточняет пресс-служба.

Глобальная реконструкция цирка завершится к 2025 году. Строители отремонтируют кровлю здания и несущие конструкции. Известно, что основные несущие элементы здания цирка будут сохранены, в том числе узнаваемый купол - визитная карточка Екатеринбурга.

Уже в середине января в цирке пройдет заключительное представление перед ремонтом. Сейчас документация по реконструкции находится на рассмотрении Главгосэкспертизы России.

Ранее сообщалось, что он закроется уже 15 января. В Екатеринбургском цирке подробно рассказывали о том, какие улучшение ждут историческое здание. На все ремонтные работы планируют потратить около 2,6 миллиардов рублей.