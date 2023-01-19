У туркластера «Гора Белая» появился новый куратор вместо Эдуарда Росселя

Эдуард Россель решил покинуть пост Фото: Алексей БУЛАТОВ

В спортивно-туристическом кластере «Гора Белая» в Свердловской области сменился глава Наблюдательного совета. Эту должность покинул первый губернатор региона и экс-сенатор Эдуард Россель.

Об этом он сообщил на встрече со студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, передает издание «ЕАН». Сменил куратора «Горы Белой» заместитель главы области Евгения Куйвашева Дмитрий Ионин. Он курирует туристическую отрасль.

При этом, еще в начале октября прошлого года Эдуард Россель рассказал, какие изменения ждут трукластер.

- Сегодня там катается 400 тысяч человек, а будет кататься 1,5 миллиона. Мы в следующем году должны закончить проектирование. Нужен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Также у нас подписаны протоколы с частниками на 10 миллиардов рублей. Там будет гостиница на 2600 мест, будет олимпийский городок, - рассказывал в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) экс-губернатор Свердловской области.