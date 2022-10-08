Эдуард Россель рассказал, как изменится горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Сегодня, 8 октября, Эдуарду Росселю исполнилось 85 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал о том, что глава региона Евгений Куйвашев предложил ему возглавить туристический кластер. Также Эдуард Эргартович поделился тем, как может измениться горнолыжный комплекс «Гора Белая». - Сейчас есть программа. Сегодня там катается 400 тысяч человек, а будет кататься 1,5 миллиона, - сказал Эдуард Россель. - Мы в следующем году должны закончить проектирование. Нужен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Также у нас подписаны протоколы с частниками на 10 миллиардов рублей. Там будет гостиница на 2600 мест. Там будет олимпийский городок.

Добавим, что сегодня, 8 октября, Эдуарду Росселю исполнилось 85 лет.