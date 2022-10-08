Эдуард Россель откровенно рассказал о своих планах в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первому губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю 8 октября исполнилось 85 лет. Накануне юбилея Эдуард Эргартович в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM), рассказал о том, почему не стал космонавтом, зачем командовал беспризорниками и чем обидел Бориса Ельцина.

МОГ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ

- Эдуард Эргартович, как будете отмечать юбилей?

- Я думаю, что сегодня не этично шумно справлять юбилей, потому что ситуация такая непраздничная. Ребята наши погибают. В такой ситуации проводить праздники… я этого не приемлю. С женой дома вдвоем сделаем хороший обед, сядем, по бокалу выпьем. Вот и все – день рождения.

- Давайте вспомним про ваше детство. Вы как-то рассказывали, что увлекались авиацией и хотели стать летчиком-испытателем.

- До того, как я хотел стать летчиком, прошла целая жизнь. Я в четыре года стал беспризорником. Шесть лет беспризорничал. Мама в лагере сидела, отца расстреляли. Когда мама вышла из лагеря, она подала во всесоюзный розыск, чтобы найти меня. И меня быстро нашли, потому что я беспризорничал все время в Кировской области. Она меня забрала и в 10 лет я пошел в первый класс.

Детство и юность у Эдуарда Росселя тоже были яркими. В пять лет он руководил группой беспризорников. В 20 почти стал космонавтом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Впоследствии вы решили связать жизнь с авиацией?

- Тогда по радио в газетах в разговорах все время рассказывали о событиях, связанных с летчиками, с авиацией. Была государственная программа. Видимо, в результате Великой Отечественной войны многие летчики погибли и нужны были новые кадры. Я этим делом загорелся. Я был уже в городе Ухта. Это 8 класс школы. Пошел в ДОСААФ. Учился летать на У-2, на «Дугласе» двухмоторном. Отпрыгал много на парашюте. И когда я окончил 10 класс в 20 лет, мне аттестат зрелости не отдали – сразу отправили в военкомат. Я сказал, что хочу быть летчиком-испытателем космонавтом. Такая была специальность. Меня заставили анкету заполнить. Я все сделал, послал. И у меня уже был вызов в высшую школу летчиков-испытателей космонавтов. Я стал готовиться, и потом в один из дней меня вызывают в военкомат. Я пришел и попался мне полковник очень интеллигентный, воспитанный человек. Он сказал, что пришел документ – комиссия мандатная меня не пропустила, потому что я немец.

- То есть вы могли стать космонавтом?

- Да. Я его тогда попросил отдать мои документы. Он говорит: «Не могу, не имею права. Вас в армию надо забирать. Могу дать направление в медицинский институт. Нам нужны военные хирурги». Мама бредила тем, чтобы я стал врачом. Говорила: «Ты женщину возьмешь за руку, она сразу выздоровеет и не надо операции делать». Но я сказал нет. Я технарь, я летчик несостоявшийся. Переговорил с полковником, он согласился отдать документы: «Но вы в течение суток должны исчезнуть из Ухты». Я пришел домой, не знаю куда лететь. Мой брат третий, а он такой комичный парень у нас, говорит: «Давай подбросим справочник высших учебных заведений». Где откроется, туда поедешь. Открылось, на счастье, на букву «С». Я стал смотреть все города: Симферополь, Саратов, Семипалатинск, Свердловск… Посмотрел, что Свердловск – единственный город, в котором все высшие учебные заведения есть. Тут же взял билет и в два часа ночи я уже был на улице Ленина – Восточная.

Выставка вооружений проводилась в Нижнем Тагиле до 2015 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЯВИТСЯ ЛИ НА УРАЛЕ РОССЕЛЬ-ЦЕНТР

- Правда ли, что Борис Ельцин хотел сделать вас главой Нижнего Тагила?

- Да это серьезное было событие. Борис Николаевич Ельцин утром приехал в Тагил и целый день чем-то занимался. А я был начальником комбината уже – Тагилтехстроя. У меня было 25 тысяч рабочих, семь трестов. Очень крупный комбинат. На всякий случай подготовился. Думаю, вызовут. И действительно вызывают на пять часов вечера. Сидит в торце стола Борис Николаевич Ельцин, я сбоку сел. И он меня спрашивает: «Вы знаете, что я здесь сегодня целый день?» Знаю, конечно. «Знаете, что у вас нет мэра?». Знаю. «Так вот я этим вопросом целый день занимаюсь. Я переговорил со всеми членами исполкомов, райисполкомов, горисполкомов, с профсоюзами, с советом директоров… Все называют вашу фамилию. И мне ничего не остается, как вам предложить работать председателем горисполкома». Я сразу ему отказал. Говорю: «Спасибо, Борис Николаевич, я отказываюсь от этого предложения». У меня, конечно, молнией пролетело в голове… Я понимал, что из партии исключат, с работы уберут. Но я решился.

- Как отреагировал Борис Ельцин?

- Для него это было как гром среди ясного неба. Он минуты 2-3 молчал, постукивая двумя карандашами. Я решил разбавить разговор. Объясняю: «Борис Николаевич, прошу меня понять, я решил стать профессиональным руководителем в жизни и начал с бригадира и не пропустил ни одной должности, не перескакивал через должность. Работаю начальником комбината. Зачем я пойду председателем горисполкома? Там четыре года или восемь проработаю, а когда выйду оттуда буду работать замом по быту и кадрам на НТМК или замом по быту и кадрам на Уралвагонзаводе. Вот так заканчивают председатели горисполкомов Тагила. А я хочу заниматься своим любимым делом». Он еще после этого молчал. Потом ломает карандаши, бросает в часы на стене и говорит: «Идите, я вам этого никогда не прощу».

- Сейчас огромное количество политиков и известных людей говорят, что надо закрыть Ельцин Центр. А что вы думаете об этом?

- Убирать памятник - это бороться с человеком, которого нет, и который не может защитить себя. А я вам скажу, что я против этого. Дело в том, что перед вами автор музея (Бориса Ельцина) в этом здании. Я сказал, что вот есть Демидовский центр, уже здание было сделано – вот это музей первого президента. Я много очень боролся с правительством России. Они не хотели. По-моему 3-4 совещания проводили и я настаивал. В конце концов, я победил, и музей разместили в этом замечательном здании. Во-вторых, хочу сказать то, чего многие не знают – есть два Ельцина. Есть Ельцин Советского Союза – это очень сильный руководитель. Он вырос, как и я рос. Он был мастером, прорабом, начальником участка, он создал первый домостроительный комбинат Свердловской области. И он вводил в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья. Он был настолько трудоголик, что в два часа ночи мог приехать посмотреть, как собирается панельный дом. Когда он стал первым секретарем обкома партии, Свердловская область сделала рывок в промышленности и в сельском хозяйстве. И в строительстве дорог. Он много предприятий построил. Я очень много могу говорить о Ельцине.

- А как вы относитесь к тому, что на Урале может появиться Россель Центр?

- Это не я определяю. Это уже потомки, когда меня не будет, пусть решают. Но я написал книгу «Публично о личном». Люди бывают разные – есть со слабым характером, со слабой силой воли. Есть сильные. Так я для слабых ее написал. Прочитай книгу и если задумаешь и будешь настойчив, последователен, то ты из себя сможешь сделать все, что угодно. Мне было пять лет, а я уже командовал беспризорными. У нас была группа в 20 человек. В ней было ребятам по 10, по 12 лет. Они меня пятилетнего выбрали главным. И я ими командовал шесть лет. Они слушались. А еще я в детстве боялся темноты. И я решил с этим покончить. Пришел на кладбище в августе, натаскал из стога в поле сена, сложил между могилами и три ночи там проспал. И с этого момента я в жизни ничего не боюсь.

В Екатеринбурге пока действует только первая ветка метро. Вторую строить еще не начинали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В СМИ писали, что губернатор Евгений Куйвашев выделил вам особняк. Что там будет?

- Это деревянное двухэтажное здание напротив Центральной гостиницы. Павел Николаевич Демидов на 41 год раньше Нобелевской премии стал выделять деньги для поддержания рукастых и головастых людей - не академиков. После революции 1917 года эта Демидовская премия прекратила свое существование. А я 30 лет назад восстановил фонд имени Демидовых и мы восстановили Демидовские премии. Теперь я хочу, чтобы она стала мировой премией. Рукастых и головастых людей в мире очень много. И я хочу, чтобы все, что они придумают, пришло в Свердловскую область. А мы бы это использовали. Речь идет о восстановлении международной премии.

НЕ ПУСКАЮТ В ГЕРМАНИЮ

- Вам предложили должность советника губернатора. Какие советы будете давать?

- Я советник по любым вопросам. Машиностроение, металлургия, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, культура, спорт. Я могу в любом вопросе дать совет, если потребуется.

- Слушатели вспоминают, что при вас была открыта знаменитая дорога - Россельбан. Были открыты иностранные консульства, построен Храм-на-Крови. Но отмечают, что выставка вооружений в Нижнем Тагиле, проводившаяся 15 лет, к сожалению, не сохранилась (После 2015 года ее перевели в Подмосковье, - Прим. Ред.). Можно ли было оставить ее у нас?

- Когда я был губернатором, уже тогда были серьезные попытки отнять у нас выставку. Но они не смогли отнять. Ждали момента, когда я уже не буду губернатором. Это был готовый рыночный продукт. Они взяли всю идеологию и сделали под Москву. Мы не брали денег, а там участникам нужно еще заплатить за место на выставке и перевозку экспозиции. И меня это беспокоит. Мы вложили туда душу – это была лучшая выставка в мире, кстати, говоря.

- Как вы думаете, можно ли завершить вторую ветку метро?

- Вторую ветку метро не можно, а нужно построить. Когда 2 апреля 1990 года я стал председателем облисполкома, федерация уже не финансировала строительство метро. И мы с Алексеем Петровичем Воробьевым, председателем правительства обсудили это. Я говорю: давай как бы ни было тяжело нам, будем выделять городу областные деньги и достроим эту ветку. Мы строили 15 лет все станции. И я сделал заявку уже на вторую ветку. Я знаю, что началось движение. Технический проект делается и так далее. Это уже начало второй ветки. Думаю, все будем нажимать на это дело и построим вторую ветку. Я не уйду из жизни, пока не построим! (Смеется).

В планах у Эдуарда Росселя - развивать туристический кластер на Урале и привлекать к нам талантливых людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- О чем вы мечтаете?

- У вас времени эфира на это не хватит. Но хочу сделать реальностью международную премию Демидовых. Также Евгений Владимирович Куйвашев попросил меня возглавить туристический кластер. Свердловская область имеет огромный туристический потенциал. Мы можем на туризме зарабатывать даже больше, чем на промышленности. Постараюсь заложить основы туризма и возглавить этот кластер.

- Вас можно назвать отцом горы Белая – знаменитого горнолыжного курорта?

- Да. И сейчас есть программа. Сегодня там катается 400 тысяч человек, а будет кататься 1,5 миллиона. Мы в следующем году должны закончить проектирование. Нужен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Также у нас подписаны протоколы с частниками на 10 миллиардов рублей. Там будет гостиница на 2600 мест. Там будет олимпийский городок. Если человек с семьей хочет приехать и пожить в коттедже – пожалуйста! Будут коттеджи.

- Чем занимаются члены вашей семьи?

- Жена у меня пенсионер. Я тоже, но работающий. Внук – предприниматель. Молодец! Мы воспитали хорошего парня. Красивый, если увидите его, вы влюбитесь сразу. Дочь у меня уже пенсионерка. Внучка заканчивает в Дюссельдорфе университет. Я все время хочу вернуть ее назад. Занимаюсь этим каждый день. Внучка знает хорошо русский язык, бабушка научила ее. Очень чисто говорит на русском, немецком, английском, испанском. И французский немного знает.

- Вы ездите к ней в Германию?

- Нас не пускают. Дочь хотела приехать она имеет вид на жительство здесь - 180 дней должна быть здесь, а ее оттуда не выпускают. Никого не выпускают. Не может выехать из самой Германии. А если выедет, то ее потом назад не пустят. Сюда можно приехать, а туда не пустят.