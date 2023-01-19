Рядом с «Сима-Лендом» ночью вспыхнул пожар

Огонь охватил 500 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вблизи «Сима-Ленда» на улице Черняховского вспыхнул крупный пожар. ЧП произошло в ночь на 19 января. Выяснилось, что огнем оказалась охвачена несанкционированная свалка.

- Возгорание несанкционированной мусорки локализовано на площади 500 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 17 человек личного состава, 5 единиц спецтехники, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Известно, что в пожаре не было пострадавших. Всего за начало года в Свердловской области случилось более 268 пожаров. Они унесли жизни 25 человек. Как говорят спасатели, это на 23% больше, чем в прошлом году.