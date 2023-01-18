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НовостиОбщество18 января 2023 16:46

В Екатеринбурге сожгут партию зараженных колумбийских гвоздик

Специалисты обнаружили в цветах западного цветочного трипса
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисты обнаружили западного цветочного (калифорнийского) трипса, который представляет серьезную опасность для растений

Специалисты обнаружили западного цветочного (калифорнийского) трипса, который представляет серьезную опасность для растений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сожгут партию колумбийских гвоздик из Литвы, как оказалось, цветы были заражены карантинным вредителем. Специалисты обнаружили западного цветочного (калифорнийского) трипса, который представляет серьезную опасность для растений.

- Он практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, также может выступать переносчиком множества опасных заболеваний, например, вируса пятнистого увядания или бронзовости, томата, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

По этой причине ввоз цветов запретили, а вся партия в 350 штук отправится в печь.

Ранее в Екатеринбурге на одной из баз 10 января нашли партию мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Всего в регион попали 18 тонн таких фруктов.