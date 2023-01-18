В Екатеринбурге сожгут партию зараженных колумбийских гвоздик

Специалисты обнаружили западного цветочного (калифорнийского) трипса, который представляет серьезную опасность для растений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сожгут партию колумбийских гвоздик из Литвы, как оказалось, цветы были заражены карантинным вредителем. Специалисты обнаружили западного цветочного (калифорнийского) трипса, который представляет серьезную опасность для растений.

- Он практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, также может выступать переносчиком множества опасных заболеваний, например, вируса пятнистого увядания или бронзовости, томата, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

По этой причине ввоз цветов запретили, а вся партия в 350 штук отправится в печь.

Ранее в Екатеринбурге на одной из баз 10 января нашли партию мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Всего в регион попали 18 тонн таких фруктов.