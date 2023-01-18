В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись семь автомобилей

В столкновении автомобилей обошлось без пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Объездной дороге на участке от улицы Щербакова до Луганской произошла серьезная массовая авария. Из-за ДТП другие автомобилисты встали в длинную пробку. В городской ГИБДД уточнили, что в столкновении автомобилей обошлось без пострадавших.

- Столкнулись семь машин. В данной аварии никто не пострадал. Напоминаем водителям, что во время движения необходимо контролировать дорожную ситуацию, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А при перестроении нужно смотреть в зеркала заднего вида, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в Академическом районе Екатеринбурга нетрезвая женщина за рулем кроссовера Geely Tugella не справилась с управлением и снесла забор около жилого дома. Инцидент произошел вечером 17 января рядом с многоэтажкой на Академика Вонсовского.