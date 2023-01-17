В Академическом нетрезвая женщина за рулем кроссовера снесла забор около жилого дома

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Академическом районе Екатеринбурга нетрезвая женщина за рулем кроссовера Geely Tugella не справилась с управлением и снесла забор около жилого дома. Инцидент произошел вечером 17 января рядом с многоэтажкой на Академика Вонсовского.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. В госавтоинспекции напомнили, что за нетрезвое вождение грозит лишение прав и крупный штраф.

- Предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной подрались два водителя автобусов, при этом их конфликт произошел прямо на проезжей части. Сообщение об инциденте поступило 17 января около 12:00.