В Екатеринбурге два водителя автобусов подрались на проезжей части

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной подрались два водителя автобусов, при этом их конфликт произошел прямо на проезжей части. Сообщение об инциденте поступило 17 января около 12:00.

Вскоре личности участников потасовки были установлены сотрудниками Госавтоинспекции.

- В настоящий момент они привлечены к административной ответственности за нахождение на проезжей части дороги без цели ее перехода. Также в отношении водителей автобусов составлены административные материалы за создание препятствий для движения других транспортных средств, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Напомним, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге на остановке «Дом кино» подрались водители трамваев № 14 и № 21. Конфликт сняли на видео очевидцы. Что стало причиной драки, не известно.