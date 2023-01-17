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НовостиПроисшествия17 января 2023 13:59

В Екатеринбурге два водителя автобусов подрались на проезжей части

Личности участников потасовки были установлены сотрудниками Госавтоинспекции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной подрались два водителя автобусов, при этом их конфликт произошел прямо на проезжей части. Сообщение об инциденте поступило 17 января около 12:00.

Вскоре личности участников потасовки были установлены сотрудниками Госавтоинспекции.

- В настоящий момент они привлечены к административной ответственности за нахождение на проезжей части дороги без цели ее перехода. Также в отношении водителей автобусов составлены административные материалы за создание препятствий для движения других транспортных средств, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Напомним, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге на остановке «Дом кино» подрались водители трамваев № 14 и № 21. Конфликт сняли на видео очевидцы. Что стало причиной драки, не известно.