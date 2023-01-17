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НовостиОбщество17 января 2023 5:21

Житель Североуральска погиб во время спецоперации

Прощание с Юрием Удовицей пройдет в поселке Калья
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Администрация Североуральского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины

Администрация Североуральского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Североуральска Юрий Удовица погиб во время спецоперации. Об этом сообщили в администрации Североуральского городского округа.

- От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - написали представители мэрии в официальной группе во «ВКонтакте».

Прощание с Юрием Удовицей пройдет в поселке Калья 18 января в ДК «Горняк».

Напомним, ранее мы писали, что во время СВО погиб 25-летний житель Верхнего Дуброво Свердловской области Анатолий Азаренко. Посмертно его наградили медалью «За Отвагу».