Житель Североуральска погиб во время спецоперации

Администрация Североуральского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Североуральска Юрий Удовица погиб во время спецоперации. Об этом сообщили в администрации Североуральского городского округа.

- От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - написали представители мэрии в официальной группе во «ВКонтакте».

Прощание с Юрием Удовицей пройдет в поселке Калья 18 января в ДК «Горняк».

Напомним, ранее мы писали, что во время СВО погиб 25-летний житель Верхнего Дуброво Свердловской области Анатолий Азаренко. Посмертно его наградили медалью «За Отвагу».