В СВО погиб 25-летний житель Свердловской области

Анатолий Азаренко погиб 25 ноября 2022 года. Фото: страница главы ГО Валерия Конопкина в ВК

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 25-летний житель Верхнего Дуброво Свердловской области Анатолий Азаренко. Об этом сообщил глава городского округа Валерий Конопкин.

На протяжении пяти лет Анатолий Азаренко занимался в военно-патриотическом клубе «Летучая мышь», занимался в учебных центра ВДВ, был участником Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу», участвовал в «Вахте памяти» Пост номер 1 и принимал активное участие в мероприятиях родного поселка.

Осенью минувшего года мужчина отправился на специальную военную операцию в составе подразделения частной военной компании. 25 ноября он геройски погиб в тяжелом бою под Артемовском в ДНР. Посмертно Анатолия Азаренко наградили медалью «За Отвагу».

- Анатолий исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется в памяти земляков. Приношу глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям, - пишет глава городского округа.

Прощание с погибшим бойцом пройдет 18 января в Доме культуры Верхнего Дуброво. Время прощания сообщат дополнительно.