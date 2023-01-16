Реклама транслировалась из колонки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вайнера убрали звуковую рекламу после обращения горожан в УФАС. Музыку из колонки транслировал компьютерный клуб и мешал людям в соседних зданиях работать.

- Реклама транслировалась из колонки и представляла собой записанный под музыку реп длительностью более 2 минут. После окончания, аудиодорожка сразу же начинала воспроизводиться заново и так весь день, - рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС.

В ведомстве отметили, что колонка была закреплена на здании, что нарушало часть 3.2 статьи 19 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Компьютерный клуб убрал ее и перестал мучить горожан после того, как получил от УФАС определение о возбуждении дела.

Напомним, ранее мы писали, что УФАС накажет магазин «Мир кожи и меха» за звуковую рекламу. Представители торговой точки прикрепили колонку на электрический столб.