УФАС накажет магазин «Мир кожи и меха» за звуковую рекламу

Фото: УФАС Свердловской области

УФАС накажет магазин «Мир кожи и меха», который известен в Екатеринбурге, как открывающийся на несколько дней в разных точках, за звуковую рекламу.

Все дело в том, что предприниматель на время работы магазина в ТЦ «Марс» прикрепил колонку, из которой доносились призывы посетить распродажу на электрический столб. Громкие звуки, доносящиеся из нее, не понравились женщине, живущей неподалеку. Она не выдержала и обратилась в УФАС.

- Закон о рекламе запрещает распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах, крышах и иных конструктивных элементах любых зданий, строений, сооружений, вне зависимости от того, на каком расстоянии от многоквартирных жилых домов расположено такое звукотехническое оборудование, и какого уровня громкости такая реклама, - рассказали в Свердловском УФАС.

Сейчас на предпринимателя, арендовавшего помещение в ТЦ «Марс» для магазина «Мир кожи и меха» завели административное дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе).