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НовостиОбщество16 января 2023 9:54

Суд отменил мобилизацию на СВО экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова

Бывший чиновник находится под следствием
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Алексей Пьянков пытался обжаловать решение Комиссии по мобилизации граждан РФ

Алексей Пьянков пытался обжаловать решение Комиссии по мобилизации граждан РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отменил мобилизацию на СВО экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Информация об этом появилась на сайте Ленинского суда Екатеринбурга.

- Учитывая, что момент принятия призывной комиссией решения о призыве Пьянкова А.В. на военную службу по мобилизации в отношении него велось предварительное следствие, он в силу указанных выше положений закона не подлежал призыву на военную службу. Однако, несмотря на данный запрет, Пьянков А.В. был призван на военную службу по мобилизации, - указано в решении суда.

Судя по всему, иск в суд подал Алексей Пьянков. Он пытался обжаловать решение Комиссии по мобилизации граждан РФ, которая отменила свое же решение о призыве бывшего министра госимущества Свердловской области.

Напомним, о том, что экс-глава МУГИСО мобилизован и уехал в зону СВО стало известно в ноябре 2022 года.

Алексея Пьянкова обвиняют в масштабных растратах госимущества, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Также следствие считает его основателем преступной группы, ущерб от деятельности которой составляет около полумиллиарда рублей.

Первоначально чиновника арестовали и заключили в СИЗО, но позже его отпустили под домашний арест, а затем заменили эту меру пресечения на денежный залог. Эта мера пресечения продолжает действовать и сейчас.