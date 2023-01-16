Алексей Пьянков пытался обжаловать решение Комиссии по мобилизации граждан РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отменил мобилизацию на СВО экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Информация об этом появилась на сайте Ленинского суда Екатеринбурга.

- Учитывая, что момент принятия призывной комиссией решения о призыве Пьянкова А.В. на военную службу по мобилизации в отношении него велось предварительное следствие, он в силу указанных выше положений закона не подлежал призыву на военную службу. Однако, несмотря на данный запрет, Пьянков А.В. был призван на военную службу по мобилизации, - указано в решении суда.

Судя по всему, иск в суд подал Алексей Пьянков. Он пытался обжаловать решение Комиссии по мобилизации граждан РФ, которая отменила свое же решение о призыве бывшего министра госимущества Свердловской области.

Напомним, о том, что экс-глава МУГИСО мобилизован и уехал в зону СВО стало известно в ноябре 2022 года.

Алексея Пьянкова обвиняют в масштабных растратах госимущества, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Также следствие считает его основателем преступной группы, ущерб от деятельности которой составляет около полумиллиарда рублей.

Первоначально чиновника арестовали и заключили в СИЗО, но позже его отпустили под домашний арест, а затем заменили эту меру пресечения на денежный залог. Эта мера пресечения продолжает действовать и сейчас.