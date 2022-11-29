Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал в зону СВО

Экс-чиновник находится под следствием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков был мобилизован и уже уехал в зону СВО. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник. При этом экс-чиновник находится под следствием.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий по этому поводу в пресс-службе ЦВО.

Напомним, Алексея Пьянкова обвиняют в масштабных растратах госимущества, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Также следствие считает его основателем преступной группы, ущерб от деятельности которой составляет около полумиллиарда рублей.

Первоначально чиновника арестовали и заключили в СИЗО, но позже его отпустили под домашний арест, а затем заменили эту меру пресечения на денежный залог. Эта мера пресечения продолжает действовать и сейчас.