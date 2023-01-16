В Академическом автомобилисты встали в глухую пробку

Жители Академического регулярно жалуются на пробки на выезде из микрорайона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом утром, 16 января, автомобилисты встали в глухую пробку. Водители жалуются, что не могут выехать из микрорайона.

Затор образовался на улицах Вильгельма де Геннина и Краснолесья. На последней, судя по Яндекс.Картам пробка скопилась из-за ДТП на Амундсена.

Отметим, что жители Академического регулярно жалуются на пробки на выезде из микрорайона. Так, например, затор образовался на Академика Сахарова утром, 12 сентября. Тогда горожане посчитали, что пробка образовалась из-за изменения схемы движения на перекрестке с Амундсена.