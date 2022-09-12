Академический район встал в глухую пробку

Жители Академического возмущаются из-за изменения схемы движения на Академика Сахарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Академический район утром, 12 сентября, встал в глухую пробку. Она растянулась по Академика Сахарова. Горожане считают, что затор образовался из-за изменения схемы движения на перекрестке с Амундсена.

- Изменили знаки, сделали два ряда налево и один ряд прямо, хотя раньше было один ряд налево и два ряда прямо, - рассказал ИА «Уральский меридиан» читатель. - Возможно, конечно, что сегодня все рано повезли детей в детсады и школы и поехали на работу, но появление в этом месте пробки совпало с тем, что сделали две полосы налево и одну прямо.

По словам екатеринбуржца, ранее на этом участке автомобилистам не приходилось стоять в пробке в это время суток.

Напомним, 10 сентября, на выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте образовалась огромная пробка из-за дорожных работ. Она растянулась почти на шесть километров.