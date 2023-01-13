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НовостиОбщество13 января 2023 10:42

Выбран подрядчик, который реконструирует северный участок ЕКАД

На работы потратят 18,5 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Начать работы по реконструкции участка, согласно документам, должны уже 10 февраля 2023 года

Начать работы по реконструкции участка, согласно документам, должны уже 10 февраля 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбран подрядчик, который реконструирует северный участок ЕКАД. Тендер выиграл «Трест Уралтрансспецстрой». На работы потратят 18,5 млн рублей - компания снизила стартовую цену на 474,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на госзакупках.

Начать работы, согласно документам, должны уже 10 февраля 2023 года, а закончить 25 ноября 2027 года. За это время подрядчику предстоит расширить дорогу до шести полос на 14-километровом отрезке северного полукольца ЕКАД.

Напомним, 8 сентября, в столице Урала замкнули нашу пока первую и единственную кольцевую автомобильную дорогу. В церемонии открытия по видеоконференцсвязи принял участие президент Владимир Путин. Вместе с ЕКАДом одновременно он открыл первый участок строящейся трассы М12, которая свяжет Москву и Казань, а также участок дороги Екатеринбург - Челябинск, на котором завершилась реконструкция - дорогу на всем протяжении от одного до другого города расширили до четырех полос.