Начать работы по реконструкции участка, согласно документам, должны уже 10 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбран подрядчик, который реконструирует северный участок ЕКАД. Тендер выиграл «Трест Уралтрансспецстрой». На работы потратят 18,5 млн рублей - компания снизила стартовую цену на 474,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на госзакупках.

Начать работы, согласно документам, должны уже 10 февраля 2023 года, а закончить 25 ноября 2027 года. За это время подрядчику предстоит расширить дорогу до шести полос на 14-километровом отрезке северного полукольца ЕКАД.

Напомним, 8 сентября, в столице Урала замкнули нашу пока первую и единственную кольцевую автомобильную дорогу. В церемонии открытия по видеоконференцсвязи принял участие президент Владимир Путин. Вместе с ЕКАДом одновременно он открыл первый участок строящейся трассы М12, которая свяжет Москву и Казань, а также участок дороги Екатеринбург - Челябинск, на котором завершилась реконструкция - дорогу на всем протяжении от одного до другого города расширили до четырех полос.